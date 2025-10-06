الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعيد دعم محوري – توقعات اليوم – 06-10-2025

  • سعر النفط خام برنت يستعيد دعم محوري – توقعات اليوم – 06-10-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستعيد دعم محوري – توقعات اليوم – 06-10-2025 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-06 03:47AM UTC

استطاع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تعويض خسائره المبكرة وتحويلها إلى مكاسب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، خاصة مع استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغط الإيجابي المحيط بالزوج، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

