- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-06 03:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل