سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 17-11-2025

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على الهبوط دون مستوى 25540.00 معلنا بذلك عن تأجيل الاندفاع الصاعد لنلاحظ تكبده لخسائر ملموسة بملامسته لمستوى 24570.00 ومن ثم ليحاول القفز فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا قرب 25025.00.

كذلك استمرار تشكيل مستوى 20236% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 24830.00 للدعم الإضافي, سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 25345.00 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 25560.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24950.00 و 25345.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع