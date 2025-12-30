"المرأة المطلقة مثل السيارة المستعملة".. ما علاقة عمرو أديب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أثار طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي الجدل على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية والتي تتحدث بشكل كبير عن ارتباط عمرو اديب ودينا طلعت سيدة الأعمال وصاحبة محلات راديو طلعت 2000.

وفي أول ظهور لطليق دينا طلعت، وهو شادي ريان إمبراطور تجارة السيارات في مصر، خرج في فيديو مع الإعلامي جميل سعيد ليرد على سؤال عن حظ السيارات المستعملة والتي يحبها البعض أكثر من السيارات الجديدة، والتي يطلقون عليها الزيرو، ولماذا السيارات المستعملة حظها أفضل في الاقتناء من السيارات الجديدة، ليأتي الرد لأنها خبرة ورخيصة.

— العاصمة - Elasimah (@ElasimahNEWS)

وهو تلميح إلى السيدة التي طلقها، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر ليس تعاطفاً مع سيدة الأعمال فحسب، بل لأن الكلمات من شأنها أن تتسبب في جرح لجميع المطلقات، فضلاً عن أنه انتقاص واضح من كيان المرأة وقيمتها بصفة عامة.

وتدفقت التعليقات الغاضبة عبر منصات السوشيال ميديا، وكان غالبيتها ينتقص من رجولة واحترام الرجل الذي ربط بين المرأة المطلقة والسيارة المستعملة، وهو وفقاً للفيديو شادي ريان.

ويعود سبب طلاق عمرو اديب ولميس الحديدي كما أشارت وسائل اعلام مصرية إلى أنباء راجت بشدة عن زواجه من دينا طلعت سيدة الأعمال المشهورة التي تمتلك سلسلة محالات راديو طلعت، وهي سلسلة محلاتفي مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

أهداها سيارة قيمتها 25 مليون جنيه

وانتشرت المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواج الإعلامي عمرو أديب من السيدة دينا طلعت، وأنها اهداها سيارة قيمتها 25 مليون جنيه (ما يقرب من نصف مليون دولار) وكان يرغب في الجمع بين 3 زوجات في وقت واحد وهو ما رفضته الإعلامية لميس الحديدي، وشهدت الفترة الماضية محاولات عديدة للصلح، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

بالإضافة إلى غياب خاتم زواج عمرو أديب من يده اليسرى، وفقًا للتقاليد المصرية، خلال ظهوره الإعلامي منذ عدة أسابيع، ما عزز من صحة الأنباء المتداولة حول الانفصال قبل الإعلان الرسمي.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، بادر شادي ريان بنشر بيان عبر حساباته بالسوشيال ميديا قال فيه إنه يحترم زوجته السابقة، وعائلته بصفة عامة، كما شدد على أن الفيديو تم انتزاعه من سياقه، وشدد على أنه لم يتعمد أي اسقاطات غير أخلاقية.

بدورها نشرت دينا طلعت صورة جديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خـلالها مبتسمة، بينما أخفت جزءًا من وجهها بيدها، وظهر خاتم واضح في يدها اليمنى، وتحديدًا في إصبع الخطوبة، ما دفع البعض للربط بين الصورة وأنباء ارتباط اسمها بالإعلامي عمرو أديب.

من هي سيدة الأعمال دينا طلعت "الزوجة المحتملة لعمرو أديب"؟

- سيدة أعمال مصرية ومالكة شركة راديو طلعت

- رئيسة مجـلس إدارة شركة راديو طلعت

- أسست الشركة العائلية بعد والدها وأطلقت عليها راديو طلعت 2000

- قامت بتوسيع نشاط الشركة وصولاً للأسواق الإفريقية والعربية

- لديها أربعة أبناء من طليقها شادي ريان إمبراطور السيارات