سعر الإيثيريوم (ETHUSD) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كآخر فرصة للسهم اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل