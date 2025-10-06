- 1/2
سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025
انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 1.3955، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
