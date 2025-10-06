الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-06 03:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 1.3955، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا