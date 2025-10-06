سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 06-10-2025

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير، ليستند الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على التماسك قليلاً والارتداد صعوداً في محاولة منه لتعويض البعض من خسائره المبكرة، يأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي حول الزوج.

