سعر إنوفست (INOVEST) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-05 23:15PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (4290) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 27.34 ريال، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 27.34 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 30.56 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
