سعر سهم المصرف (QIBK) يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 06-10-2025

2025-10-05 23:16PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم البحري (6018) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، لينجح بتحركاته الأخيرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من سيناريو تمديد مكاسبه على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 10.49 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

