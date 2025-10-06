قصة كوميدية وراء ترشيح محمود البزاوي لـ همام في أمستردام مع هنيدي.. تعرفوا إليها

كيف ترشح محمود البزاوي لفيلم "همام في أمسترادام"؟

أحمد السقا هو من رشحني للدور

فيلم "همام في أمستردام"

آخر مشاركته الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:59 صباحاً - كشف الفنانعن الكثير من أسراره الفنية والشخصية خلال حلوله ضيفًا مع المخرج والفنانفي بودكاست "فضفضت أوي"، وكان أبرزها استعادته لذكريات مشاركته في فيلم "" بدور "طه القناوي"؛ الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1999؛ أي منذ أكثر من 25 عامًا.بالصدفة، استعاد الفنانذكرياته مع شخصية "طه القناوي" التي جسدها في فيلم "همام في أمستردام" وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها، حيث قال: "أنا كنت موجود خلال جلسات ترشيح الفنانين مع المخرج سعيد حامد، الذي كان يجلس مع الكاتب ماهر عواد للتفكير في الشخصيات، ولشخصية طه القناوي رشحت له أكثر من فنان حوالي 3 أو 4 للدور".وأكمل البزاوي: "ولكن أستاذ وحيد حامد لم يكن مقتنع بالنجوم التي أرشحها له، وأنا شخصيًا كنت حابب هذا الدور جدًا ونفسي في الشخصية جدًا ومش قادر أقول حتى لماهر يلفت نظره، أنا كنت قريب جدًا منهم لدرجة أنهم مش شايفين ليس تقليل مني للدور ولكن لأني صديقهم".وتابعمشيرًا إلى النجم أحمد السقا هو من كان السبب وراء ترشيحه للدور، من خلال لفت نظر المخرج سعيد حامد والكاتب مدحت العدل، قائلًا: "وبدأوا بالفعل تصوير الفيلم، وسافروا لأول مرة إلى هولندا للتصوير، ورجعوا من السفر ولم يتم اختيار النجم الذي سيؤدي شخصية طه القناوي، حتى مر عليا النجم أحمد السقا في المنزل وكنت بالصدفة ارتدى "البيجاما" التي كنت ارتديها في الفيلم بالفعل".واستكملحديثه قائلًا: "فالسقا سألني أنت هتفضل قاعد بالبيجاما دي، فأجبته ألبس ليه أنا قاعد في البيت ومع صحبي، فأخبرني بذهابه إلى مشوار، ثم عاد مرة أخرى ليخبرني بإسناد دور "طه القناوي" لي قائلًا: "لقيت السقا رجعلي في حدود الساعة 12 أو واحدة وقالي مبروك طه القناوي، فسألته: "أزاي دا حصل"؛ ليخبره أن المشوار كان جلسة قراءة مع الدكتور مدحت العدل والمخرج سعيد حامد، والسقا من رشحه للدور.حيث قال: "كان في جلسة قراءة وكان الكاتب مدحت العدل والمخرج سعيد حامد ما زالوا في حيرة بشأن الشخصية، ليدخل أحمد السقا ويقول لهم ايه رأيكم في محمود البزاوي، ليدخلا الثنائي في حالة من الصمت قليلًا، ثم يقول سعيد حامد أيوة هو محمود البزاوي أيوة هو، أزاي مفكرتش فيه طول المدة دي ماهو قاعد معايا باستمرار".وتابع البزاوي الحديث قائلًا: "ولم يكن الدكتور مدحت العدل يعرفني في هذا الوقت، فذكرته بي زوجته قائلة: "فاكر فوازير "أبيض وأسود" كان هناك شخص يظهر يلقي السلام، هذا هو محمود البزاوي، ليرد عليها مدحت العدل: "أنا موافق هاتوه".اطلعوا على قبل نهايته.. نجوم عانوا من أزمات صحية وحوادث مقلقة في شهر سبتمبرفيلم "همام في أمستردام" بطولة محمد هنيدى، أحمد السقا، أحمد عيد، محمود البزاوي، صبري سعد، طارق عبد العزيز، أيمن الشيوي، موناليزا، رحاب الجمل وغيرهم من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.تدور الأحداث فى إطار كوميدي حول "همام" الذي يعيش في حارة شعبية ويعاني من البطالة، فيقرر السفر إلى خاله الذي يعيش في هولندا منذ سنوات، وهناك يفقد نقوده وجواز سفره ولكنه يقرر البدء من الصفر ومواجهة كل الصعوبات حتى يتحقق حلمه.يذكر أن آخر مشاركاتالدرامية من خلال مسلسل "فات المعياد" من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.تدور قصة مسلسل "فات الميعاد" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.