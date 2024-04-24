معلمة سورية تعاقب طلابها في الكويت بحقنهم بـ«إبر طبية»

ياسر رشاد - القاهرة - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بواقعة بطلتها معلمة سورية، تقدم على معاقبة طلابها بحقنهم بـ"إبرة طبية".

وتواجه المعلمة السورية اتهامات بإخضاع طلابها الصغار لعقوبة خطرة تتمثل في حقنهم بـ"إبر طبية"، داخل مدرسة أمريكية خاصة في محافظة حولي.

وأوقفت السلطات الكويتية المعلمة بعد شكاوي من ذوي الطلاب، فيما ذكرت حسابات إخبارية كويتية إن السلطات أوقفت المعلمة في مخفر السالمية بعد شكاوى أولياء الأمور.

من جهته، قال المحامي الكويتي سالم نايف المطيري إنه يمثل أحد أولياء الأمور الذين قدموا شكوى ضد المعلمة، مشيرا إلى أنها تخضع حاليا للتحقيق في النيابة العامة.

وأضاف "المطيري" عبر حسابه على "إكس": "نحن في دولة قانون والتحقيقات في هـذه القضية لن تتوقف"، فيما أبدت الإعلامية الكويتية حبيبة العبدالله استعدادها للشهادة في القضية.

وقالت: "حضرة المحامي أنا مستعدة أشهد مع حضرتك عما تعرض له ولدي من نفس المدرّسة إذا احتجت لشهادة إضافية"، فيما أبدى مدونون كويتيون مخاوفهم من انتشار العدوى بين الطلاب بسبب تصرف المعلمة.