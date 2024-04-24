الشرطة الأسترالية أوقفت 7 أشخاص على صلة بالشاب الذي طعن المطران مار ماري عمانوئيل

أعلنت الشرطة الأسترالية أنّها أوقفت سبعة أشخاص يشكلون "خطرًا وتهديدًا غير مقبولين" على الجمهور بعد مداهمات شارك فيها 400 شرطي.

وقال اثنان من كبار الضباط، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إنذ الأفراد على صلة بالشاب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا والمتهم بطعن أسقف الكنيسة الآشورية الشرقية القديمة المطران مار ماري عمانوئيل، ويتبنون "أيديولوجية متطرفة ذات دوافع دينية".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت خمسة أشخاص.