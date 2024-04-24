إعادة تشغيل رحلة "طيران الشرق الأوسط" إلى باريس غدًا

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"، في بيان جديد، أنّه "عطفًا على البيان الصادر صباح الأربعاء حول إلغاء رحلة شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول، يسرنا إعلام مسافرينا الكرام أنه بنتيجة الاتصالات التي قامت بها شركات الطيران مع سلطات مطار شارل دوغول - باريس، تم السماح لشركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية بتشغبل رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وفق مواعيدها المعلنة سابقًا".

وطلبت الشركة من الركاب "التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر أو مع مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center لتأكيد إعادة حجوزاتهم".