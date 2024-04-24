عقيص: نحذر الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد للبلديات من مغبة التعديات على الدستور

عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرًا صحافيًا، في مجلس النواب، تناول الانتخابات البلدية والأوضاع الراهنة.

وأوضح النائب جورج عقيص باسم التكتل أنّ "التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديمقراطية، إذ أن حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكل حائلًا دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي، وكان حري بالحكومة ان تجري الانتخابات في المناطق التي لا تشهد توترات أمنية وأن تؤجلها في مناطق الجنوب".

وقال عقيص: "نحذّر، من البرلمان، الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد من مغبة التعديات على الدستور، ونهيب بالنواب المترددين الى الانضمام الينا ومقاطعة الجلسة. وفي حال أقر القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به".

ولفا إلى أنّ "التمديد الثالث، ولكلّ تمديد حججه الواهية. والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها".