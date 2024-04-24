"نيوزويك" عن متظاهري جامعة كولومبيا المنددين بحرب غزة: لن نشارك بمفاوضات مع إدارة الجامعة

نقلت صحيفة "نيوزويك" عن متظاهري جامعة كولومبيا المنددين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قولهم "إننا لن نشارك بمفاوضات مع إدارة الجامعة، بسبب استدعائها الشرطة لاعتقال الطلاب".

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد احتجاجات بجامعة كولومبيا، إشارته إلى أنّ "على الجامعة فعل شيء بشأن الإبادة الجماعية بغزة والتوقف عن الاستثمار فيها".

في السياق، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي، "أننا ننسق مع الجامعات بشأن التهديدات المعادية للسامية والعنف المحتمل في ما يخص الاحتجاجات المتعلقة بغزة"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المهلة التي حددتها جامعة كولومبيا بنيويورك لفض مخيم لطلاب يحتجون على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، انقضت دون وجود علامات على تدخل الشرطة لقمع المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.