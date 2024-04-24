875 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي

أعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أنّ "172 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة بعد الظهر، ليرتفع عدد المقتحمين الأربعاء إلى 875"، في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي.
وتتم هذه الاقتحامات بحماية من القوات الإسرائيلية، في وقت تشهد الضفة الغربية توترًا تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وما يعيانيه القطاع من كارثة إنسانية.
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