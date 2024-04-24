أشتر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي خُصص لبحث الوضع الامني في بيروت، إلى أنّ "التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية في ازدياد والجرائم كلها ستُكشف".
وقال: "نعيد ونؤكد أن موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية والقوانين ستُطبق على الجميع".
وذكر مولوي، أنّ "ملف الداتا المتعلق بأعداد النازحين السوريين استلمه الأمن العام ضمن بروتوكول معيّن، وطلبنا من البلديات كافة إجراء احصاء للنازحين ضمن نطاقها وأبدت تعاونًا في هذا الاطار".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بازدياد والنزوح لا يأتي في إطار العنصرية والقوانين ستُطبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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