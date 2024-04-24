استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والعميد يوسف المدور، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.
كما استقبل النائب جنبلاط، سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فرجينيا روس قنطار، بحضور أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، وحرب، وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
كذلك التقى وفداً من نادي روتاري عاليه، تم عرض الوفد للمشاريع والأنشطة التي يقوم بها النادي. ثم استقبل رئيس بلدية مدينة الشويفات بالوكالة شديد حنا، بحضور حرب، ووكيل داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد أبو فرج، حيث تم البحث في الأوضاع والشؤون العامة التي تهم المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر تيمور حنبلاط التقى البيسري وسفيرة الارجنتين وعرض معهما آخر التطورات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.