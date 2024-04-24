تيمور حنبلاط التقى البيسري وسفيرة الارجنتين وعرض معهما آخر التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والعميد يوسف المدور، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.

كما استقبل النائب جنبلاط، سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فرجينيا روس قنطار، بحضور أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، وحرب، وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

كذلك التقى وفداً من نادي روتاري عاليه، تم عرض الوفد للمشاريع والأنشطة التي يقوم بها النادي. ثم استقبل رئيس بلدية مدينة الشويفات بالوكالة شديد حنا، بحضور حرب، ووكيل داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد أبو فرج، حيث تم البحث في الأوضاع والشؤون العامة التي تهم المدينة.