بايدن يوقع على قانون للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل

وقع الرئيس الاميركي جو بايدن على قانون للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل، واعلن عن إرسال معدات عسكرية الى كييف "خلال ساعات".
وأعلن بايدن من البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من إقرار الكونغرس خطة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وكذلك لإسرائيل وتايوان، أنّ النصوص التي تم التصويت عليها "ستجعل أميركا أكثر أماناً والعالم أكثر أماناً".
وطالب الرئيس الأميركي إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
واوضح بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة، "سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها... بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة". وأضاف "على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير".
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