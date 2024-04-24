وفد من أشبال حزب الطاشناق زار ممثل اليونيسف في لبنان بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية

زار وفد من أشبال حزب الطاشناق مقر منظّمة اليونيسف في لبنان حيث التقى الوفد بممثل المنظمة في لبنان إدوارد بيجبيدر.

وقد رحبّ بيجبيدر بالوفد، مؤكّدًا على أنّ أبواب المنظّمة مفتوحة دائمًا لاستقبالهم، وشدّد على أن الإبادة الجماعية للأرمن هي واحدة من أكبر المآسي في تاريخ البشرية وعلى جيل المستقبل أن يفعل كل ما في وسعه لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. كما أعرب عن تقديره الكبير لدور الأرمن في المجتمعات، مؤكّدًا أن الأرمن أينما كانوا شاركوا في ازدهار المجتمعات وتنمية الحضارات.

وبعد وقوف دقيقة صمت لأرواح مليون ونصف شهيد من الإبادة الجماعية الأرمنية، تحدثت ليم ليباريان، بإسم أشبال حزب الطاشناق في لبنان، حيث أشارت إلى أن إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية هي مناسبة لإقامة العدالة والمطالبة بحقوق المظلومين والحفاظ على الهوية. كذلك، أكّدت ليباريان أنّ الأرمن يرفعون أصواتهم للمطالبة بالإعتراف بالإبادة الأرمنية ومنع وقوع أي إبادة جديدة في المستقبل.

تابعت ليم ليباريان بالقول: "نؤمن بأن منظّمة اليونيسف تحمي حقوق ورفاهية الأطفال، وهو ما يتزامن بشكل وثيق مع هدف منع وقوع فظائع في المستقبل، لأننا جميعًا ندين اليوم الجرائم التي ارتكبت ضد أطفال آرتساخ في الماضي القريب وما يُرتكب اليوم بحق أطفال غزّة، ونعمل على إيقاف هذه الجرائم".

وكان اللقاء فرصة للتعرف على أنشطة منظّمة اليونيسف ودراسة إمكانيات التعاون الثنائي في المستقبل.