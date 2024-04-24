رئيس تنشيط السياحة: الخزانة العامة تستفيد بـ 35% من تذاكر الحفلات العالمية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحفلة التي أقامتها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة، حققت نجاحًا كبيرة.

وأضاف "القاضي"، الحفلة قيمتها كبيرة ولو هتدفعها مصر كإعلانات ستدفع الدولة الملايين وحضر الحفل 8 آلاف مشارك.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"مساء الأربعاء، أن الأغلبية الساحقة للحضور أجانب من خارج مصر، وحينما تم عرض التذاكر تم بيعها بسرعة وبعض التذاكر وصل سعرها لـ750 دولار .

وتابع: هذه الحفلات أعظم ترويج للسياحة ومكانة مصر؛ لأن كل الفرق والمطربين يحلمون بالغناء تحت سفح الهرم، وما حدث تأكيد على أن مصر آمنة ومستقرة.

وأكمل "القاضي": لو التذكرة للحفلات الغنائية العالمية بـ100 دولار هيدخل الخزانة العامة للدولة 35%.

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