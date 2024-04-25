بالصور- حريق هائل يلتهم مخزن أجهزة كهربائية بمدينة ملوي جنوب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

نشب حريق هائل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بأحد مخازن الاجهزة الكهربائية، مما تسبب في احتراق محتويات المخزن بالكامل.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بإحدى المخازن التي تحتوي على أجهزة كهربائية بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن خسائر بمحتوي المخزن، وجرى ابلاغ سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحريق بشارع أبو ضيف، وتبين أن الحريق تسبب في تلفيات كبيرة بمحتويات المخزن دون وقوع أضرار بشرية.

تم السيطرة على الحريق، وتشكيل فريق من البحث الجنائي، لمعرفة أسباب نشوب الحريق وكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العام التحقيقات.