شرطة لوس أنجلوس أكّدت اعتقال 93 شخصًا خلال الاحتجاجات الداعمة لغزة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية

أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأميركية، عن اعتقال 93 شخصًا خلال احتجاج في جامعة جنوب كاليفورنيا، وذلك تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت جامعات عدّة في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، منها جامعات كولومبيا وتكساس وكولومبيا، احتجاجات تخللها قمع من قوات الأمن الأميركية للطلاب، واتهامات من مسؤولين بـ"معاداة السامية" على حدّ تعبيرهم.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الشؤون الإسلامية في أميركا هيئة التدريس وقيادة جامعة كولومبيا إلى معارضة التهديد بنشر الحرس الوطني، على خلفية الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر المجلس أن "عسكرة مؤسساتنا التعليمية ونشر الشرطة ضد طلاب يحتجون سلميا تطور مثير لقلق عميق"، مضيفا "حملة جامعة كولومبيا ضد الطلاب بقوة عسكرية سابقة خطيرة لإدارات الجامعات".

وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية توم وولف، قد أشار إلى "أننا لن نسمح بأن يكون الاحتجاج السلمي بالجامعات ذريعة لمعاداة السامية أو كراهية الإسلام".