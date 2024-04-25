خارجية روسيا: المنشآت النووية المحتملة في بولندا ستصبح في طليعة تخطيطنا العسكري

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنّ "توسيع ممارسة البعثات النووية المشتركة للناتو، بغض النظر عن البلد أو تلك البلدان التي يمكن أن تنضم لهؤلاء الذين يشاركون بالفعل في هذه الممارسة، أمر مزعزع للاستقرار، ويمثل تهديدًا في الواقع"، وذلك في إشارة إلى إقامة منشآت نووية للناتو.

ولفت، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، إلى أنّ "اقتراب البعثات النووية المشتركة لدول الناتو من الحدود الروسية يفاقم التهديدات الأمنية".

وأوضح ريابكوف، "أنّني لا أتحدث حتى عن الانتشار الدائم، الذي تتم مناقشته أيضًا باحتدام من قبل المتهورين في بولندا. لذلك، يجب على جميع السياسيين الذين يناقشون الآن بحماس مثل إقامة منشآت نووية في بولندا وخارجها، أن يفهموا، لأسباب خاصة بهم، أن التحولات في هذا الاتجاه لن تضيف إلى أمن بولندا، بل ستصبح المرافق المقابلة بالتأكيد هدفًا وستكون في طليعة تخطيطنا العسكري".

ووصف ريابكوف النقاش الدائر حول نشر منشآت الناتو النووية في بولندا بأنه "قصة تتبلور"، مضيفا أن موسكو تراقب عن كثب كيفية معالجة وارسو لهذا الموضوع.