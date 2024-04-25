بسبب قمع الاحتجاجات الطلابية.. أعضاء في هيئة التدريس بجامعة تكساس الأمريكية يضربون عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت إدارة السلامة العامة بولاية تكساس، اليوم الخميس، اعتقال 34 شخصا خلال الاحتجاج في حرم جامعة تكساس بمدينة أوستن أمس.

وقال رئيس جامعة تكساس، إن الجامعة أوفت بوعدها وعاقبت متظاهرين تجاهلوا مناشدات ضبط النفس وفض التجمع.

فيما انتقدت هيئة التدريس بجامعة تكساس في رسالة نشرتها شبكة "إن بي سي"، سماح رئيس الجامعة للشرطة بتحويل الحرم الجامعي لمنطقة عسكرية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعضاء من هيئة التدريس بجامعة تكساس لن يزاولوا عملهم اليوم بسبب الرد العسكري على حدث طلابي، مؤكدين أن فعالية التضامن مع غزة لم تتضمن أي تهديد بالعنف أو تعطيل للدراسة.