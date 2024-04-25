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"النشرة": تجدد عمليات الإطفاء بعد اشتعال النيران مجددًا بموقع تعرّض لقصف إسرائيلي في اللبونة

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أفاد مراسل "النشرة" عن تجدد اشتعال النيران في موقع تعرض لقصف إسرائيلي أمس الأربعاء في منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة، وعودة عمليات الإطفاء، وذلك بعد أن كان قد أخمد الحريق بعد منتصف الليل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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