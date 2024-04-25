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نائب وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية والصناعة والتجارة في نيكاراغوا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير التنمية والصناعة والتجارة السيد خوسي دي خيسوس ، وذلك في مقر وزارة التنمية والصناعة والتجارة بالعاصمة ماناجوا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيزها بما يخدم تطلعات الجانبين، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية والغير مقيم لدى جمهورية نيكاراغوا هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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