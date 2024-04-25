العراق وروسيا يبحثان التعاون في مجال المعلومات والذكاء الاصطناعي

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ، اليوم الخميس ، مع وكيل وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، سيرغي فاسيليفيتش فيرشينين، التعاون بين البلدين في مجال المعلومات والذكاء الاصطناعي .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، سبل التعاون بين البلدين في مجال المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية والاستخبارية، واستعداد روسيا للتعاون بشأن تطوير الأمن المعلوماتي".

بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء قواعد السلام في جميع أنحاء العالم

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى إرساء قواعد السلام في جميع أنحاء العالم، ووضع حد للحروب الدائرة من خلال التفاوض.

وفي حوار خاص لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، دعا البابا الدول المنخرطة في الحروب إلى وقف القتال فورا قائلا "إبحثوا عن التفاوض .. إبحثوا عن السلام .. إن السلام عن طريق التفاوض أفضل من حرب لا نهاية لها".

وكشف البابا أنه على اتصال يومي بالكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة، التي تستضيف حوالي 600 شخص، للاطلاع على أحوالهم وما يعانون منه. وأكد أنه حذر منظمة الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة وأن الفلسطينيين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمعاناة .

وقال البابا "لقد أخبروني بما يحدث .. الأمر صعب للغاية .. فالطعام يدخل إلى القطاع لكن عليهم أن يقاتلوا من أجل الحصول عليه".

وحول ما إذا كان يمكنه المساعدة في مفاوضات السلام، قال البابا "أستطيع أن أصلي، وحقيقة أفعل ذلك .. أصلي كثيرا".

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا وآثارها المدمرة على الأطفال الأوكرانيين، قال البابا "هؤلاء الأطفال نسوا كيف يبتسمون .. وهذا أمر صعب للغاية عندما ينسى الطفل أن يبتسم، فهذا أمر خطير للغاية " .