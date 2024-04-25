أكّد النّائب السّابق أمل أبو زيد، تعليقًا على موضوع التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة اليوم، "أنّنا كنّا نفضّل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية احترامًا للآليّات الدّيمقراطيّة ولتداول السّلطة، إلّا أنّ المجلس النيابي وهو سيّد نفسه ارتأى التّمديد للبلديّات والمخاتير، بسبب عدم جهوزيّة وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين، واقتصار التّرشيحات على ثلاثة طلبات لغاية تاريخه؛ إضافةً إلى الوضع الأمني في الجنوب…".
وأشار في تصريح، إلى "أنّنا كنّا نتمنّى الأخذ بسلسلة اقتراحات تمّ التّداول بها في الجلسة وأيّدها "التيار الوطني الحر"، لتفعيل عمل البلديّات وتمكينها من إدخال موارد ماليّة وإنجاز عدد من المشاريع".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: كنا نفضل إجراء الانتخابات البلدية احترامًا للآليات الديمقراطية لكن المجلس ارتأى التمديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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