"غلة سبلها هتسد الدين".. فرحة مزارعي أسيوط بحصاد محصول القمح- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

في أجواء مليئة بالفرحة، رسم الفلاحون في أسيوط لوحة فنية رائعة للاحتفال بحصاد القمح، نتاج عام من العمل الشاق، وامتلأت الحقول بأصوات الضحك والأغاني، وغمرت السعادة وجوه الجميع تعبيرًا عن الفرحة بجني ثمار عام من الجهد المستمر والرعاية المتواصلة لـ "الذهب الأصفر".

تمتد حقول القمح الذهبية كسجادة تتمايل بالحياة، حيث يتجمع رجال القرية ونساؤها وأطفالها، يشتركون في عملية الحصاد بحماس وحيوية، لم تمنع الشمس الحارقة، ولا قطرات العرق التي تتدفق على جباههم، من الاستمرار في العمل بجد وتفاني، فكل حبة قمح تم حصادها تُعتبر رمزاً للبركة والازدهار.

تحت إشراف "عم حسن"، الشيخ الماهر للفلاحين، تم توزيع المهام على الجميع ببراعة ودقة، بعضهم استخدم المناجل الحادة لقطع سنابل القمح بعناية ودقة، بينما ربط البعض الآخر حزم القمح بأشرطة قوية، وحمل البعض الآخر الحزم على ظهورهم العريضة، متجهين بثبات نحو الساحة المخصصة للتجميع.

شارك الأطفال أيضاً في عملية الحصاد بحماس شديد، حيث كانوا يقلدون الكبار في حركاتهم وأساليب عملهم. على الرغم من صغر سنهم، إلا أنهم أظهروا قدرة عالية على التحمل والصبر، مدفوعين بمشاعر الفخر والسرور للمشاركة في هذا الحدث الهام.

أعرب الفلاحون ومزارعو القمح عن استمرارهم في حصاد القمح من الأراضي الزراعية وتوجيهها إلى المطاحن والشون ومراكز التجميع في أسيوط. أكدوا أن هناك توقعات إيجابية لهذا العام، بفضل التزام الفلاحين والمزارعين بالإرشادات الزراعية لمحصول القمح واختيار التقاوي الجيدة المقدمة من إدارة التقاوي في الإدارة الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أهمية خدمة الأرض الزراعية والري والتسميد المناسب في الأوقات المحددة، والحرص على عدم تعطيش أو تغريق الأرض بالماء خلال الموسم، ومتابعة الآفات طوال فترة النمو.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تابع عملية حصاد ودرس القمح لموسم 2024، والتحقق من سير العملية بسلاسة استعدادًا لتوريدها إلى الشون والصوامع. كما عمل على توعية المزارعين بأهمية توريد القمح لضمان الأمن الغذائي؛ مشيرًا إلى توفير 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعين على 13 مركز وحى بالمحافظة. وذلك وفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية الاستلام والتوريد للشون والصوامع.

وأكد محافظ أسيوط، ارتفاع نسبة توريد محصول القمح المحلى موسم 2024 إلى 12 ألفا و378 طنا بالمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ مشيرًا إلى أن مساحة الزراعة المنزرعة بالقمح بلغت 174 ألفا و757 فدانا في مختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان.

وأصدر محافظ أسيوط تكليفاته لوكيل وزارة الزراعة، المهندس محمود صبحى، ومموح حماد، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك. وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عمليات التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلي ستتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة. وذلك من خلال 13 لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام. وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتسهيل الأمور على الموردين خلال موسم التوريد، حيث يتم توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح في موسم الحصاد.

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة فى تزايد، حيث تم توريد 752 طن و10 كجم بشون البنك الزراعي المصري و8631 طن و747 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 2994 طن و245 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 12 ألف و378 طن و2 كجم قمح.