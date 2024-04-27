استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري غربي جنين بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية أن الشهيدين يبلغان من العمر 22 و21 عاما على التوالي، وهما من بلدتي “كفردان” و”السيلة الحارثية”، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غربي مدينة جنين مما أدى لاستشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين.

ونوهت إلى منع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين واحتجزتهما، في حين أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت المصابين (25 عاما و22 عاما) بالقرب من الحاجز إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابتهما بالمتوسطة.