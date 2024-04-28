تزوير شهادات جامعية على الفيس .. القبض على 3 متهمين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" زعم القائمين عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها، وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من "3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على "هواتف محمولة "،بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامي"، كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين.

كما أمكن رصد صفحة آخرى تروج لذات النشاط على موقع "فيس بوك" وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.