الحاخام الرئيسي: طلاب المدارس الدينية وقراءة التوراة أنقذوا إسرائيل من صواريخ إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن الحاخام الرئيسي لإسرائيل يتسحاك يوسيف، اليوم الأحد، إن من أنقذ إسرائيل من صواريخ إيران ليس رئيس الأركان بل طلاب المدارس الدينية وقراءة التوراة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، شن هجوما انتقاميا على الأراضي الإسرائيلية باستخدام نحو 300 مقذوف تنوعت بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وبالستية؛ ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

لكن النسبة الأكبر من المقذوفات الإيرانية تم إسقاطها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، من خلال المقاتلات الأمريكية والبريطانية التي ساعدت في صد الهجوم.