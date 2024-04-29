النشرة: مراقبو الاقتصاد في محافظة النبطية تابعوا جولاتهم التفتيشية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية على محال اللحوم والخضار والفاكهة والمواد الغذائية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدة الكفير قضاء حاصبيا وذلك للكشف على المواد والسلع المعروضة للتأكد من جودتها وتاريخ صلاحيتها ومن إعلان الأسعار وتحليل نسب الأرباح".

ولفت الى انه "بعد الكشف على فواتير الشراء بالإضافة الى كيل ورصرصة صهريج محروقات في الزهراني " شركة هوديكو".

وحذر المراقبون التجار بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص .