قصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف طيرحرفا وشيحين والجبين، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام. كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على عدة دفعات مستهدفاً وادي برغز في قضاء حاصبيا، وجبل الريحان مرتفعات اقليم التفاح.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف طيرحرفا وشيحين والجبين والأطراف الجنوبية للخيام وغارات على وادي برغز وجبل الريحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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