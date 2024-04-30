شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى مشروع العلاج بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل، باب تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم.

وكانت النقابة العامة للمحامين ناشدت أعضائها بسرعة سداد الاشتراك قبل نهاية شهر أبريل لعام 2024؛ حيث أنه لن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.

يذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

