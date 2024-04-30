تبادل القصف بين جيش الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الطائرات الحربية قصفت ليلاً عدداً من البنى التحتية لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق كفركلا والخيام جنوب لبنان"، وفق وصفه، مشيرا إلى أنه تم رصد صاروخين مضادين للدبابات باتجاه منطقة الدوب أصابا مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أو أضرار.

ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

من جهته، قال "حزب الله" إنه هاجم هدفين إسرائيليين فجر اليوم في الجليل الأعلى، مشيرا إلى قصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف وتحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله"، في 5 بيانات له في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جهة أخرى أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين ومهاجمة سفينتين تجاريتين مرتبطتين بإسرائيل، بهجمات صاروخية وجوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة نفذت عملياتٍ عسكريةً ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين بعددٍ من الطائرات المُسيرة حققت أهدافها بنجاح".

وأضاف أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليةً مشتركةً استهدفت سفينة (سيكلاديز) في البحر الأحمر"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقةً".

وأوضح العميد سريع أن "استهداف السفينة (سيكلاديز) جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر".