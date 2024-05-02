شعبة الأجهزة المنزلية: اجتماعات بهدف تقليل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن الغرفة قامت بعقد اجتماع يهدف إلى تقليل أسعار الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وبعض المنتجات الأخرى.

وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ، بأنه عقب الانتهاء من مشروع رأس الحكمة، تم التواصل بعدد من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية لتخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و25%.

وبين زكريا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع الأخير للغرفة هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستهلكين، وخاصة بعدما شهدت أسعار تلك المنتجات تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية على أن التحكم بسعر الأجهزة الكهربائية ليس بيد التجار بل يعود للمصنعين، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا أية ظاهرة تتعلق بـ "الأوفر برايس".

وأوضح زكريا أن سلوك بعض المستهلكين المتمثل بشراء كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية وتخزينها لفترات طويلة، لعب دورًا في رفع الأسعار، وذلك نظرًا لارتفاع الطلب مقابل العرض.

وتابع بأن إقبال المواطنين المتزايد على شراء الأجهزة الكهربائية مدفوع بمخاوفهم من احتمال ارتفاع الأسعار مستقبلا، وهو ما نتج عنه ضغطاً متزايداً على الأسواق والمتاجر.

وفيما يتعلق بالتكييفات، أفاد زكريا بأن سوقها يشهد حالة من الاستقرار في الوقت الراهن، مرجحاً احتمالية قيام بعض الشركات بتقديم عروض وخصومات على مبيعاتها من أجهزة التكييف.