الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة لمتشددين يهود بالقدس

أفاد مراسل الجزيرة بأن متشددون أغلقوا مدخل مدينة القدس الرئيسي احتجاجا على إصدار أوامر اعتقال ضد مستوطنين متطرفين.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية