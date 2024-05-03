فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وأضاف أنه يأتي أيضا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية طبقاً للجدول الزمني.