الحاج حسن جال في معرض أسبوع البيئة والزراعة 2024 في الرياض

ال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال زيارته السعودية، مركز "ذا أرينا" في الرياض، حيث يُنظَّم معرض أسبوع البيئة والزراعة 2024 الذي يقام كل عام بالتزامن مع أسبوع البيئة والزراعة في المملكة، ويهدف إلى توعية مختلف فئات المجتمع في المملكة على بيئاتها المحلية والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها.

وكانت جولة الحاج حسن برعاية وزارة الزراعة والبيئة في السعودية، تخللها استقبال من الفرق الكشفية المميزة العاملة في مجال البيئة والتوعية الوطنية في مجال الزراعة.

ونوه الحاج حسن "بالدور الذي تقوم به السعودية في الداخل والخارج من خلال العمل على تخفيف الاحتباس الحراري وتوسيع المساحات الخضراء، من خلال المشاريع الداخلية التي تقوم بها الوزارة التي تتناغم مع مشروع الشرق الاوسط الاخضر ويهدف الى زراعة ١٠ مليارات شجرة في السعودية و ٤٠ مليار شجرة في الشرق الأوسط".