مديرية قوى الأمن الداخلي نشرت توصيات للبقاء في أمان عبر الإنترنت وذكّرت بالتبليغ عن أعمال الابتزاز

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن توصيات للبقاء في أمان عبر شبكة الإنترنت ولعدم الخضوع للمبتزّين على الشبكة، مذكّرة بالتليغ عن أي حالة عبر الموقع الإلكتروني التالي:https://isf.gov.lb/ar/report.

ومن التوصيات، عدم التواصل مع أي شخص غريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم إرسال الصور الخاصة.