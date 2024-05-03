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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن توصيات للبقاء في أمان عبر شبكة الإنترنت ولعدم الخضوع للمبتزّين على الشبكة، مذكّرة بالتليغ عن أي حالة عبر الموقع الإلكتروني التالي:https://isf.gov.lb/ar/report.
ومن التوصيات، عدم التواصل مع أي شخص غريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم إرسال الصور الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية قوى الأمن الداخلي نشرت توصيات للبقاء في أمان عبر الإنترنت وذكّرت بالتبليغ عن أعمال الابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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