"سرايا القدس" و"القسام" أعلنتا عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمدينة غزة

تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف "تجمع لجنود العدو على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة، بقذائف هاون".

بدورها، كشفت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف قوات العدو في محور نتساريم بصورايخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

ويربط محور نتساريم شرق قطاع غزة بغربه، وله أهمية للجيش الإسرائيلي لأسباب متعددة، أبرزها فصله شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ما يؤدي إلى تقسيم القطاع ومنع النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه بالعودة إلى مناطقهم.