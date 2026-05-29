جرحى جراء عملية طعن في سويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما هاجمهم رجل سويسري بالسلاح الأبيض، اليوم الخميس، في محطة القطارات في وينترتور قرب مدينة زوريخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن، على ما أفادت الشرطة المحلية.

ووصفت السلطات السويسرية عملية الطعن بأنها "هجوم إرهابي".

وقال ماريو فير مدير الأمن في زوريخ في مؤتمر صحافي "أصرّ، بشكل استثنائي، على استخدام مصطلح هجوم إرهابي"، فيما لفت قائد الشرطة ماريوس فايرمان إلى أنه "يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرّف والإرهاب".

وقالت شرطة زوريخ، في بيان "جَرح رجل ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور"، مضيفة أن "الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه (الهجوم) وهو سويسري عمره 31 عاما".

وأضافت الشرطة أن "الضحايا الثلاثة يحملون الجنسية السويسرية وأعمارهم 28 و43 و52 عاما. ونقلوا جميعا إلى المستشفى" بدون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.

وأكدت "تم اتخاذ تدابير بالتعاون مع شرطة كانتون زوريخ وشرطة بلدية وينترتور وشرطة السكك الحديد الفدرالية وجهاز الإسعاف التابع لمستشفى وينترتور وأجهزة زوريخ للحماية والإغاثة"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتقع وينترتور، سادس أكبر مدن سويسرا، على بعد حوالى 25 كلم شمال شرق زوريخ.