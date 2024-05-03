الفصائل الفلسطينية: نحيي "أنصار الله" وندعو الشعوب والقوى بالعالم العربي والإسلامي لدعم المواقف اليمنية

علّقت الفصائل الفلسطينية، على إعلان القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" حول بدء استهداف السفن المتوجهة للموانئ الإسرائيلية في البحر المتوسط، وذكرت أنّ "الشعب اليمني.. يؤكد باسم كل العرب والمسلمين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة جمعاء، وما من شيء يمكن أن يحول دون استجابة الضمير العربي والإسلامي لنداء فلسطين و أداء الواجب لنصرتها وإسناد شعبها ومقاومتها الباسلة".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ ⁠"الترجمة العملية لهذه المواقف جاءت بالأفعال قبل الأقوال من خلال ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد والعمل على قطع خطوط الإمداد للكيان الصهيوني وداعميه حتى يتم وقف حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة خصوصًا وفلسطين عمومًا".

وشددت الفصائل على أنّ "هذه المواقف الشجاعة والبطولية تمثل الموقف الذي يجب على العرب والمسلمين جميعًا تبنيه والعمل به، وإننا نوجه التحية للشعب اليمني بكافة أطيافه وفصائله الحية، كما نوجه التحية للسيد عبد الملك الحوثي وحركة أنصار الله التي تقود الحراك اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية".

وقالت: "نبارك هذه المواقف، وندعو الشعوب والقوى والتيارات في العالم العربي والإسلامي إلى دعمها وتأييدها لما تمثّله من موقف متقدم وعملي في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية وتهديدات العدو الصهيوني بشن هجوم بري ضد مدينة رفح".