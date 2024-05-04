"النشرة": المطران سفر احتفل برتبة جناز المسيح في كنيسة مار جرجس- زحلة

احتفل راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر برتبة جناز المسيح في كنيسة مار جرجس - زحلة عاونه لفيف من الكهنة وحضور حشد من ابناء الطائفة السريانية، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.
وبعد الصلاة أُقيم زياح الشعانين حيث حمل المؤمنون نعش المسيح وطافوا في الباحة الخارجية للكنيسة والشوارع المحيطة بها.
واللافت هذا العام التقاء موكب السريان الارثوذكس بموكب الروم الارثوذكس فاتحدا بموكب واحد فسارا المطرانان انطونيوس الصوري وبولس سفر سوياً وخلفهما المئات من المؤمنين في زياح جناز المسيح.
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