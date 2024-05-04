بكري يجيب عن سؤال أديب حول موعد التعديل الوزاري مداعباً: "اسأل مصطفى يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "إمتى التعديل الوزاري".

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ضاحكا: "اسأل مصطفى يونس عندك يمكن يكون عنده معلومة"، مضيفا يبدو أنه قرار الرئيس السيسي، مؤكدا أن التعديل الوزاري وحركة المحافظين في ذهن القيادية السياسية.

عقب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث باسم القبائل العربية، على وصف البعض لـ اتحاد القبائل العربية بأنه ميليشيات، قائلا: "الدستور والقانون يمنع تكوين ميليشيات عسكرية أو غير عسكرية".

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، متسائلا كيف يوصف الاتحاد بـ ميليشيات وهو سيكون في شكل جمعية أهلية تخضع للقانون، مضيفا: "نحن نضم كيانات وجمعيات أهلية كثيرة للكيان كانت موجودة من قبل.. فأي ميليشيا يتحدثون عنها؟".

ونفى ما تردد أنه صرح أن الاتحاد فصيل من القوات المسلحة، قائلا: "لم أقل ذلك.. نحن سند للدولة المصرية، ونريد توحيد القبائل ولدينا أهداف استراتيجية وكيف نواجه حروب الجيل الرابع، وننظم أنفسنا في إطار شرعي تابع لوزارة التضامن".