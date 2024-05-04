المزيكا تجمعهم لأول مرة في مصر.. حفل "Beatbox House" و"شارموفرز" بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أحيا فريق Beatbox House الأمريكي وفرقة شارموفرز الموسيقية مساء الجمعة، حفلا نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة ،واستضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

وقالت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أيرين تاريوت أن الموسيقي لغة تجمع وتوحد شعوب العالم وأن برنامج الموسيقى الأمريكية في الخارج (AMA) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يستهدف تعزيز التبادل الثقافي والدبلوماسي من خلال الموسيقى.

وأضافت تاريوت" أن برنامج الموسيقى الأمريكية في الخارج من شأنه الإسهام في إبراز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر ، قائلة "مصر أم الدنيا" وهي زاخرة بالمواهب الفنية المتميزة .

وأكدت "تاريوت "أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن قوية ومتميزة مشيرة إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون بين البلدين.

وتزور فرقة "BeatboxHouse" الأمريكية مصر ضمن جولة عالمية وتعتبر مصر هي المحطة الوحيدة لها في الشرق الأوسط ضمن برنامج "American music abroad"، وذلك تحت رعاية السفارة الأمريكية."

وأجرى الفريق جولة داخل ثلاث محافظات هي الأقصر والقاهرة والإسكندرية، تضمنت إقامة حفلات مع فرق مصرية مثل "وسط البلد " "شارموفرز" كنوع من المزج الغنائي بين الفن المصري والأمريكي.

ويقع مقر فرقة The Beatbox House في مدينة نيويورك، وتضم مجموعة من النجوم في مجال الـ Beatbox، ويتكون أعضاء الفريق من خمسة أعضاء أساسيين، هم: "جين شينوزاكي،كيني أوربان، نابوم، أميت وكريس سيلز"، والفرقة مهتمة بإعادة رسم مشهد البييت بوكس أو موسيقى الهيب هوب بشكل يتجاوز حدود ما يمكن تقديمه باستخدام الأصوات.