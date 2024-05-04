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106 زلازل تضرب إندونيسيا خلال شهر

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د ب أ- جاكرتا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 106 زلازل تضرب إندونيسيا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المركز الجيوفيزيائي بوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، في منطقة باندونج الإندونيسية، 106 زلازل، في إبريل الماضي.
وقالت تيجوه راهايو، رئيسة المركز، في باندونج اليوم السبت: "من بين 106 زلازل، كان أكبر زلزال مسجل بقوة، 5ر6 وأصغر زلزال بقوة 4ر1 درجة"، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

زلازل إندونيسيا

وأضافت راهايو، أنه استنادا إلى خريطة توزيع مركز الزلزال، وقع ما يصل إلى 70 زلزالا، في إبريل 2024، في البحر، بسبب أنشطة التصدع النشطة.
وبينت أن الزلازل الـ36 الأخرى نجمت عن نشاط الصفائح التكتونية الهندية الاسترالية، موضحة أن "الزلازل حدثت على أعماق متفاوتة، تراوحت ما بين 4 و317 كيلومترا".
يشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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