نيوزيلندا وألمانيا تتفقان على التعاون في القارة القطبية الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع معهد «ألفريد فيجنر» الألماني اليوم السبت لتعزيز التعاون في القارة القطبية الجنوبية.

والتقى بيترز نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في أوكلاند - أكبر مدن نيوزيلندا - حيث شهد الاثنان مراسم توقيع الاتفاقية بين معهد «أنتراكتيكا نيوزيلندا» ومعهد «ألفريد فيجنر». وقال بيترز: «القارة القطبية الجنوبية ذات أهمية جيواستراتيجية وعلمية متزايدة، وهذا الاتفاق سيوسع الروابط بين معاهد العلوم البحرية والقطبية لدينا».

كما التقت بيربوك الوزيرين النيوزيلندين سيمون واتس وجوديث كولينز لمناقشة التعاون في مجال الفضاء والعلوم وتغير المناخ. ووصلت بيربوك إلى نيوزيلندا أمس، الجمعة، قادمة من أستراليا، حيث كانت التقت وزير الخارجية الأسترالي بيني وونج، وزارت مركزاً للأمن السيبراني وموقعاً للبحرية الأسترالية في أديلايد.

ومن المقرر أن تزور بيربوك غداً الأحد دولة فيجي الجزرية في جنوب المحيط الهادئ.